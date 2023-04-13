Анна Суркова: «На заключительных стартах я смогла вспомнить и ощутить свои движения, свой ход и определенную «жадность» к гонкам»

«Такое сложное возвращение, такой поток эмоций – от слез и разочарований до радости и удовлетворения! И радость не только от медали чемпионата России, а от того, что именно на заключительных стартах в своих дисциплинах я реально смогла вспомнить и ощутить свои движения, свой ход и определенную «жадность» к гонкам, когда хочется забегать в каждый подъем, не оглядываясь назад, с каждым шагом приближаясь к своему результату! И да, я радуюсь своим 6-м и 7-м местам, как не радовалась ранее медалям чемпионатов и Кубков России, потому что это определенная работа над собой, над своим состоянием, своими мыслями и эмоциями! Этот сезон завершен, и я благодарна ему за эту встряску! Спасибо тем, кто всегда рядом и не дает падать духом, кто верит в меня и ждет», – написала Суркова.