Фигуристка Валиева показала, как ее обрызгали снегом

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала новый пост. Спортсменка, которая в данный момент готовится к премьере нового ледового шоу на арене "Айсберг" в Сочи, показала, как ее обрызгали снегом.
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