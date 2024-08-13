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Фигуристка Валиева показала, как ее обрызгали снегом

Фигуристка Валиева показала, как ее обрызгали снегом

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала новый пост. Спортсменка, которая в данный момент готовится к премьере нового ледового шоу на арене "Айсберг" в Сочи, показала, как ее обрызгали снегом.

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