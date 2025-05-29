Украинская химера

Зеленский демонстративно проигнорировал договоренности между Путиным и Трампом На брифинге сразу после телефонного разговора Путина и Трампа Зеленский заявил, что Киев «никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России», он «не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус».