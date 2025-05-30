Названа причина опасений Трампа в отношении России

ВАШИНГТОН, 31 мая, ФедералПресс. Согласно информации, предоставленной саудовским изданием Okaz, президент США Дональд Трамп стремится предотвратить сценарий, подобный Карибскому кризису, и поэтому избегает обострения отношений с Россией.
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