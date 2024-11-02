Патрушев: Запад всегда пытался вытеснить Россию с Черного моря

Он отметил важность определения перспективных тактико-технических характеристик кораблей и их вооружения Оттеснение Москвы с Черного моря традиционно было одной из ключевых целей коллективного Запада, и в настоящее время ничего не изменилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии