Есть формула, которая кочует из доклада в доклад и звучит как признание. В материалах исследовательских структур НАТО когнитивная война описывается через образ мозга, одновременно цели и оружия.
Доктрина НАТО и война на Украине
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ВС
Владимир Соловьев
"Человеческое сознание объявлено полем боя". Колониальная системв трещит по всем швам - вот где сознание объявлено полем боя, а попросту создать фашистам себе возможность продолжить грабить слабого!
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