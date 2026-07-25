БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Доктрина НАТО и война на Украине

Доктрина НАТО и война на Украине

Есть формула, которая кочует из доклада в доклад и звучит как признание. В материалах исследовательских структур НАТО когнитивная война описывается через образ мозга, одновременно цели и оружия.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
&quot;Человеческое сознание объявлено полем боя&quot;. Колониальная системв трещит по всем швам - вот где сознание объявлено полем боя, а попросту создать фашистам себе возможность продолжить грабить слабого!
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1 м.