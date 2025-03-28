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Царьград

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Ученые в недоумении: почему саркофаги в Антарктиде издают зловещие звуки

Ученые в недоумении: почему саркофаги в Антарктиде издают зловещие звуки

Ученые изучают феномен зловещих звуков, которые производят саркофаги из Антарктиды.Саркофаги из Антарктиды издают зловещие звуки, а ученые пытаются понять, как им это удается.

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