«Падение популярности показало, что лучше было бы меня не посылать»: Виктор Дробыш объяснил, почему Елена Ваенга перестала собирать полные залы

Виктор Дробыш в беседе с РИА Новости высказался о карьере Елены Ваенги. По словам композитора, полные залы артистка перестала собирать именно после того, как их сотрудничество завершилось.
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