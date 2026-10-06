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«Падение популярности показало, что лучше было бы меня не посылать»: Виктор Дробыш объяснил, почему Елена Ваенга перестала собирать полные залы

«Падение популярности показало, что лучше было бы меня не посылать»: Виктор Дробыш объяснил, почему Елена Ваенга перестала собирать полные залы

Виктор Дробыш в беседе с РИА Новости высказался о карьере Елены Ваенги. По словам композитора, полные залы артистка перестала собирать именно после того, как их сотрудничество завершилось.

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