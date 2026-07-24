Набиуллина связала удорожание топлива и рост цен на товары в России

По оперативным данным, подорожание топлива в России начало распространяться на цены товаров и услуг. Эти два фактора связала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, трансляцию ее выступления ведет пресс-служба.
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