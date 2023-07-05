В плен попал чемпион Украины по боксуРоссийские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, воевавшего в подразделении «Кракен».
В плен попал чемпион Украины по боксу
Комментарии
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Silver Kont
Из "кракена"? Расстрел на месте, этих сволочей нельзя брать в плен!
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8 час.
Виктор Скопинцев
Теперь корми и охраняй, вместо того чтобы закопать. А то ещё и отпустят как азовцев
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6 час.
валерии темников
Хорошая "груша" в спорт зал для тренировок и отработки ударов Обязательно ПОВЕСИТЬ!!
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1 час.
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