Победа далась нелегко: 80 лет со дня начала легендарной Выборгско-Петрозаводской операции

Сегодня ровно 80 лет со дня начала легендарной Выборгско-Петрозаводской операции! Это то самое наступление советских войск в Карелии в 44-м году, когда войска Ленинградского и Карельского фронтов прорвали «линию Маннергейма», нанесли тяжелое поражение финской армии, освободили Выборг, Петрозаводск и большую часть Карело-Финской ССР.