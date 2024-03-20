На Южном Урале резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Челябинской области вновь зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 11 неделю 2024 года (с 11 по 17 марта) зарегистрировано 76,66 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 18,9% и ниже среднего многолетнего уровня на 6,9%.