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Царьград

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Пятницкие ворота Коломенского кремля закроют на реставрацию в ноябре

Пятницкие ворота Коломенского кремля закроют на реставрацию в ноябре

В ноябре в Коломенском кремле начнутся реставрационные работы на Пятницких воротах, состояние которых специалисты оценивают как критическое: башня раскрывается на четыре части, и одну из них грунт тянет в сторону реки.

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