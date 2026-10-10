Пятницкие ворота Коломенского кремля закроют на реставрацию в ноябре

В ноябре в Коломенском кремле начнутся реставрационные работы на Пятницких воротах, состояние которых специалисты оценивают как критическое: башня раскрывается на четыре части, и одну из них грунт тянет в сторону реки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым