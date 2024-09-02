Си Цзиньпин проводит двусторонние мероприятия с руководителями, участвующими в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ в Пекине

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник начал проводить двусторонние мероприятия с иностранными руководителями, которые примут участие в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, проведение которого запланировано на период с 4 по 6 сентября в Пекине.