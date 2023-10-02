Американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не заработав

Американский закон о ленд-лизе (дословно переводится как «давать взаймы, в аренду») для Украины, подписанный главой Белого дома Джо Байденом в мае 2022 года и рассчитанный на срок до 30 сентября 2023 года, прекратил действие, так ни разу и не заработав.