В Омской области начали обработку от непарного шелкопряда: жителей просят не посещать леса, не пасти там скот, не собирать грибы и ягоды.
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В Омской области начали обработку от непарного шелкопряда: жителей просят не посещать леса, не пасти там скот, не собирать грибы и ягоды.