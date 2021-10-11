В Пенсионном фонде рассказали, кому положена накопительная пенсия

Накопительная пенсия назначается тому, кто достиг определённого возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), а также имеет необходимые для назначения страховой пенсии по старости стаж и пенсионные коэффициенты, сообщили 10 октября в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарской республике.