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В Пенсионном фонде рассказали, кому положена накопительная пенсия

В Пенсионном фонде рассказали, кому положена накопительная пенсия

Накопительная пенсия назначается тому, кто достиг определённого возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), а также имеет необходимые для назначения страховой пенсии по старости стаж и пенсионные коэффициенты, сообщили 10 октября в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарской республике.

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