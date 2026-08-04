Сами Паяри одержал вторую подряд победу в WRC

СоцсетиФинский гонщик заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT Сами Паяри, который на Ралли Эстонии впервые в своей карьере победил в чемпионате мира по классическому ралли WRC, одержал вторую подряд победу в серии, победив на домашнем Ралли Финляндии.
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