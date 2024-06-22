Abrdn: Токенизация и технология распределенного реестра имеют небольшую коммерциализацию по сравнению с ИИ

Согласно мнению Рассела Барлоу, возглавляющего отдел мультиактивных и альтернативных инвестиционных решений в Abrdn, глобальной инвестиционной компании, технологии распределенного реестра (DLT) и токенизации обладают революционным потенциалом, однако на пути к их повсеместному внедрению существует ряд препятствий.
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