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Abrdn: Токенизация и технология распределенного реестра имеют небольшую коммерциализацию по сравнению с ИИ

Согласно мнению Рассела Барлоу, возглавляющего отдел мультиактивных и альтернативных инвестиционных решений в Abrdn, глобальной инвестиционной компании, технологии распределенного реестра (DLT) и токенизации обладают революционным потенциалом, однако на пути к их повсеместному внедрению существует ряд препятствий.

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