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Лучшие водные развлечения для собаки летом

Лето – любимое время года многих, и в том числе собак! Даже если некоторые собаки не любят плавать, они обожают играть с водой – поэтому есть куча водных развлечений, которые можно придумать для питомца во дворике, дачном саду, или возле дома.

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