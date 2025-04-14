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РЖД: почти треть заявленной угольной продукции не предъявили к перевозке по ж/д

РЖД: почти треть заявленной угольной продукции не предъявили к перевозке по ж/д

Замглавы "Российских железных дорог" Михаил Глазков заявил, что грузоотправители не предъявили около 30% заявленной угольной продукции к перевозке по железной дороге в порты Юга и Северо-Запада по итогам первого квартала 2025 года.

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