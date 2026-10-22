В Коммунарке приступили к строительству суперколледжа, рассчитанного на свыше 16 тыс. студентов. Как сообщил Сергей Собянин, здесь будут готовить специалистов для востребованных отраслей и тесно сотрудничать с будущим кампусом МГТУ "СТАНКИН".