Заряжено: во всех смыслах. Новые мощные электрокары

К основным достоинствам электромобилей чаще всего относят экологичность в ходе эксплуатации и финансовую выгоду, но «электрички» способны заинтересовать и требовательных водителей: например, такие модели могут порадовать отличной динамикой.
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