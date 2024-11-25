Главная тайна Михаила Лермонтова

Поэт в России – больше, чем поэт. А кто ещё в таком случае: философ? Глас народа? Политический деятель? В отношении Михаила Лермонтова можно было сказать, что пророк, причем пророк неузнанный, всегда откровенный и никогда не ошибавшийся.