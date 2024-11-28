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Арестованный на два месяца министр транспорта Ростовской области хранил дома оружие

Арестованный на два месяца министр транспорта Ростовской области хранил дома оружие

Чиновника арестовали до конца января 2025 года.В Ростовской области прошло судебное заседание по делу, фигурантом которого стал заместитель губернатора и министр транспорта региона Виталий Кушнарёв.

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