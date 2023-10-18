Дмитрий Медведев обвинил США в атаке на больницу в секторе Газа

Атака на больницу в секторе Газа — военное преступление, ответственность за которое несут США. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
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