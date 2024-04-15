ЦБ хочет обособить бумаги эмитентов, не раскрывающих полную информацию о себе

Банк России, планомерно выступающий за необходимость раскрытия финансовой и операционной информации о торгующихся компаниях, обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг эмитентов, которые раскрывают не полную информацию о себе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на регулятора.
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