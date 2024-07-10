Ирина Каск помогла предпринимателям получить социальную поддержку на развитие собственного дела

В ходе личного приема в адрес югорского бизнес-омбудсмена Ирины Каск обратились сразу два предпринимателя с просьбой помочь получить государственную социальную помощь на условиях социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».
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