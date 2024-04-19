Ну давай, крути педали: День велосипедиста в Краснодаре

Он отмечается во всем мире с 2018 года. Основная цель этого торжества - привлечение внимания к проблемам окружающей среды и здоровья, а также поощрение использования экологически чистого транспортного средства.
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