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Ну давай, крути педали: День велосипедиста в Краснодаре

Ну давай, крути педали: День велосипедиста в Краснодаре

Он  отмечается во всем мире с 2018 года. Основная цель этого торжества - привлечение внимания к проблемам окружающей среды и здоровья, а также поощрение использования экологически чистого транспортного средства.

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