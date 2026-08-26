За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 972 подписчика

Для себя и на экспорт: полная история заслуженного двигателя СССР

Для себя и на экспорт: полная история заслуженного двигателя СССР

Почти детективная история рождения газовской «шестерки», к которому были причастны не только специалисты завода, но и американские шпионы, и нарком Ежов, рассказана тут, а военная биография двигателя ГАЗ-11 — по этой ссылке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии