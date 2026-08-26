Для себя и на экспорт: полная история заслуженного двигателя СССР

Почти детективная история рождения газовской «шестерки», к которому были причастны не только специалисты завода, но и американские шпионы, и нарком Ежов, рассказана тут, а военная биография двигателя ГАЗ-11 — по этой ссылке.
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