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Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки вместе сфотографировались незадолго до включения в Зал славы

Газоль, Уэйд, Паркер и Новицки вместе сфотографировались незадолго до включения в Зал славы

Знаменитые игроки НБА Пау Газоль, Дуэйн Уэйд, Тони Паркер и Дирк Новицки сделали совместную фотографию незадолго до включения в Зал славы.

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