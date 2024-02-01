Бойцы ВС РФ рассказали о штурме опорных пунктов ВСУ в зоне СВО

Бойцы бригады «Кальмиус» Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину о штурме опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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