Лыжников и сноубордистов тоже вернули. Правда, через подписку особой декларации на принципах, установленных FIS

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым