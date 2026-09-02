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Спорт Уик-Энд

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Лыжников и сноубордистов тоже вернули. Правда, через подписку особой декларации на принципах, установленных FIS

Лыжников и сноубордистов тоже вернули. Правда, через подписку особой декларации на принципах, установленных FIS

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027.

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