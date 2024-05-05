30 мая в российский прокат выходит фильм Леа Тодоров «Мария Монтессори: воспитание любовью». Он рассказывает об итальянском враче и педагоге, создавшей в начале XX века инновационную по тем временам образовательную систему, в основе которой лежали принципы гуманизма, уважения к личности и свободного воспитания.