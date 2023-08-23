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«Милан» хочет арендовать Экитика лишь с правом выкупа, «ПСЖ» против

«Милан» хочет арендовать Экитика лишь с правом выкупа, «ПСЖ» против

«Россонери» готовы арендовать 21-летнего французского форварда лишь с правом выкупа, без обязательства.

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