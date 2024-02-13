Терпение Путина лопнуло

Это все просто ХОТЕЛКИ авторов, подобных опусов. Ни чего не изменится. Спокойно выпустят туда куда хотят. У нас очень многое в СМИ выдаётся как действительное, а это на самом деле просто желаемое .

Александр Николаевич

Противно и грусно. Ну даже если и "клейменые все они". К примеру, кто сейчас вспомнит - от кого и зачем ихний папашка в свое время, по Парижам бегал? Какой то тип шуганый... Грусно, что ВВП не обрубит эти хвосты. А возможно ему просто не докладывают "что она вытворяет в его отсутствие" ..." Они потом помирятся, но вашей ноги в их доме уже ни когда не будет..." (МЖ, ПСС, т.7 стр. 247)!