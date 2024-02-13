Сенатора Нарусову и журналистку Собчак «выписывают» из российской элиты За Собчак и сенатора Нарусову наконец взялись всерьез.
Терпение Путина лопнуло
Комментарии
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Анатолий Пахотин
Ничего не изменится. Все будет как всегда. Изменится только когда это чертово отродье СДОХНЕТ
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3 час.
реванш
Это все просто ХОТЕЛКИ авторов, подобных опусов. Ни чего не изменится. Спокойно выпустят туда куда хотят. У нас очень многое в СМИ выдаётся как действительное, а это на самом деле просто желаемое .
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2 час.
Александр Николаевич
Противно и грусно. Ну даже если и "клейменые все они". К примеру, кто сейчас вспомнит - от кого и зачем ихний папашка в свое время, по Парижам бегал? Какой то тип шуганый... Грусно, что ВВП не обрубит эти хвосты. А возможно ему просто не докладывают "что она вытворяет в его отсутствие" ..." Они потом помирятся, но вашей ноги в их доме уже ни когда не будет..." (МЖ, ПСС, т.7 стр. 247)!
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1 час.
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