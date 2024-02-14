«Вертикальный коридор» Юго-Восточной Европы изменит структуру транзита газа

Страны Юго-Восточной и Центральной Европы начали совместную работу над созданием нового маршрута транзита газа, чтобы помочь компенсировать потерю экспорта российского газа в Европу после начала спецоперации РФ на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии