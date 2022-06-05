Пхеньян запутил восемь баллистических ракет в сторону Японского моря — Сеул

Ракеты Корейской Народной Демократической Республики, выпущенные 4 июня в сторону Японского моря, пролетели расстояние от 110 до 670 километров, заявила пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
Ракеты Корейской Народной Демократической Республики, выпущенные 4 июня в сторону Японского моря, пролетели расстояние от 110 до 670 километров, заявила пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
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