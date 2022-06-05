smi.today

2 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    вооружённые силы РФ выйдут на границы Польши, Словакии и Венгрии. После этого и начнутся те самые переговоры и послед...Путин займёт всю ...
  • Зоя Иманбаева
    "Завершится  освобождением всех земель и продолжится до полной демилитаризации и денацификации Украины на границах с ...Путин займёт всю ...
  • Зоя Иманбаева
    полк из Беларуси,это незначит,что там все белорусы,это сборная солянка, зато звучит пропагандистки..."""Тихановская: на с...

Пхеньян запутил восемь баллистических ракет в сторону Японского моря — Сеул

Пхеньян запутил восемь баллистических ракет в сторону Японского моря — Сеул

Ракеты Корейской Народной Демократической Республики, выпущенные 4 июня в сторону Японского моря, пролетели расстояние от 110 до 670 километров, заявила пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх