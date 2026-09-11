Nikkei 225 Futures formed Head and Shoulders Pattern Nikkei 225 Futures OSE:NK2251! raymondlaunamfung After Nikkei 225 Futures( NK2251! ) formed a head-and-shoulders pattern, the downtrend is targeting 58900, with a final target 2 at 56400(Wave C).
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