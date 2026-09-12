Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 112 подписчиков

Россия впервые с 2021 года вошла в топ-10 авторынков мира

В августе в России продали 114 тысяч новых автомобилей — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, из-за спада на других рынках страна заняла девятое место в мировом рейтинге, обогнав Южную Корею и впервые с 2021 года войдя в топ-10.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым