Россия впервые с 2021 года вошла в топ-10 авторынков мира

В августе в России продали 114 тысяч новых автомобилей — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, из-за спада на других рынках страна заняла девятое место в мировом рейтинге, обогнав Южную Корею и впервые с 2021 года войдя в топ-10.