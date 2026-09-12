Россия впервые с 2021 года вошла в топ-10 авторынков мира

В августе в России продали 114 тысяч новых автомобилей — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, из-за спада на других рынках страна заняла девятое место в мировом рейтинге, обогнав Южную Корею и впервые с 2021 года войдя в топ-10.
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