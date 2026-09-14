Омские школьники уйдут на дистант из-за выборов. В эту пятницу, 18 сентября, начнется трехдневное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и регионального заксобрания.
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