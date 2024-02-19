Meizu откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточит все усилия на искусственном интеллектеРынок смартфонов достиг определённой фазы зрелости и насыщения, о прежних темпах роста выручки мечтать уже не приходится, поэтому его участники пытаются найти новые бизнес-стратегии.