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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Meizu откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточит все усилия ...

Meizu откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточит все усилия ...

Meizu откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточит все усилия на искусственном интеллектеРынок смартфонов достиг определённой фазы зрелости и насыщения, о прежних темпах роста выручки мечтать уже не приходится, поэтому его участники пытаются найти новые бизнес-стратегии.

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