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Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

Текст: Дмитрий Бавырин Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешние власти США ведут планету к ядерной войне, тогда как существует простое решение проблемы – и сам он смог бы добиться мира на Украине всего за 24 часа.

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