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Инсайдер поделился подробностями предстоящего ремейка Resident Evil Сегодня один...

Инсайдер поделился подробностями предстоящего ремейка Resident Evil Сегодня один...

Инсайдер поделился подробностями предстоящего ремейка Resident EvilСегодня один из инсайдеров поделился некоторыми подробностями предстоящего ремейка Resident Evil, который, по слухам, компания Capcom готовит к выходу на 30-летний юбилей – в 2026-м году.

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