Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах россиян

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 4,6 млн человек проголосовали досрочно на выборах в РФ. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.
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