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Тульские новости

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Юрий Бровко лидирует в Тульском округе на выборах в Госдуму

Юрий Бровко лидирует в Тульском округе на выборах в Госдуму

По итогам обработки 29% протоколов участковых избирательных комиссий в Тульском одномандатном округе № 181 лидирует Юрий Бровко от партии «Единая Россия».

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