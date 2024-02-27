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IM L7 2024 выходит на рынок Китая по цене от $42 200

24 февраля компания SAIC IM Motors представила электрический седан IM L7 2024. Потребители могут выбрать одну из четырех версий с ценовым диапазоном 299 900 – 419 900 юаней (42 200 – 59 000 долларов США): Max long-range flagship version: интеллектуальный полный привод, запас хода 625 км (CLTC), разгон от 0 до 100 км/ч за 3,87 … The post IM L7 2024 выходит на рынок Китая по цене от $42 200 appeared first on Авто Китай сегодня.

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