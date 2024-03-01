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США превращают космос в поле боя, — Минобороны Китая

США превращают космос в поле боя, — Минобороны Китая

Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган на брифинге в четверг указал на то, что деятельность США в космосе стала главной движущей силой его милитаризации и превращения космического пространства в поле боя.

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