50 самых дорогих внедорожников и кроссоверов в мире: рейтинг эксклюзивных моделей с фото, характеристиками и ценами в 2024 году

За деньги счастье не купишь, но за них можно купить стильный внедорожник. Такие компании, как Aston Martin, Bentley, Ferrari и Mercedes-Benz, производят дорогие внедорожники с безупречным дизайном, мощными двигателями и высочайшим уровнем комфорта.
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