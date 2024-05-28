50 самых дорогих внедорожников и кроссоверов в мире: рейтинг эксклюзивных моделей с фото, характеристиками и ценами в 2024 году

﻿﻿За деньги счастье не купишь, но за них можно купить стильный внедорожник. Такие компании, как Aston Martin, Bentley, Ferrari и Mercedes-Benz, производят дорогие внедорожники с безупречным дизайном, мощными двигателями и высочайшим уровнем комфорта.