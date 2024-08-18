Загадка прошлого: обледенение Земли в криогенную эру Ольга ВайленкоНедавно опубликованное исследование ученых из Университетского колледжа Лондона, которое привлекло внимание научного сообщества, проливает свет на одно из самых загадочных и драматических событий в истории нашей планеты — глобальное обледенение, произошедшее более полумиллиарда лет назад.